Venezuela retomará importação de etanol do Brasil O governo de Venezuela decidiu retomar a importação de etanol do Brasil, suspensa desde outubro de 2006. A informação é do assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia. Em 2006, esses embarques renderam ao Brasil US$ 15,897 milhões - em 2005, haviam somado apenas US$ 271 mil. O contrato será negociado entre a Petróleos de Venezuela S/A (PDVSA) e a Petrobrás. Entretanto, o gesto de boa-vontade de Caracas não diminui o potencial de conflito entre o Brasil e a Venezuela na discussão sobre biocombustíveis durante a 1ª Cúpula Energética da América do Sul, nesta segunda e terça-feira, em Isla Margarita. Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, conseguiu bloquear a tentativa das delegações da Venezuela e da Bolívia de incluir na declaração que será assinada amanhã pelos chefes de Estado sul-americanos a advertência de que a produção de insumos para os biocombustíveis não deve prejudicar as safras agrícolas nem as áreas de proteção florestal da região. Essa polêmica foi apenas contornada. Se aprovada, a advertência estaria em sintonia com as críticas dos presidentes Fidel Castro, de Cuba, e de Hugo Chávez, da Venezuela, disparadas pouco depois da assinatura do memorando de cooperação sobre biocombustíveis entre Brasil Estados Unidos, em março, pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush. Advertência Até a noite desta segunda, a versão da declaração final ampliava essa advertência a todos os combustíveis - inclusive para a produção de gás e de petróleo. Mas nada garante que o consenso entre os ministros de Energia seja reaberto amanhã nos debates entre os presidentes. Como afirmou uma fonte do governo, nenhum contrato, acordo ou texto oficial negociado com a delegação da Venezuela está fechado antes da assinatura do presidente Chávez. "Ninguém deixa de comer no mundo por falta de alimento, mas por falta de renda. A produção mundial de alimentos é hoje suficiente para atender a 12 bilhões de pessoas, o dobro da população do planeta. O perigo do biocombustível afetar a produção de alimentos existe tanto quanto do gás e do petróleo", declarou Marco Aurélio Garcia no final da tarde à imprensa, logo depois da chegada do presidente Lula a Isla Margarita. "O próprio Chávez já admitiu para mim que a opção da Venezuela pelo petróleo interfere na produção agrícola do país. O preço do petróleo compromete a agricultura venezuelana", completou, ao rebater os argumentos apresentados em público pelos presidentes da Venezuela e de Cuba. Segundo Marco Aurélio, o presidente Lula tentará nesta segunda-feira manter um debate mais calmo e racional sobre esse tema e afastar os argumentos "passionais". Desde a assinatura do memorando de cooperação entre o Brasil e os EUA e o anúncio da Casa Branca de que, em 10 anos, 20% do consumo de combustíveis fósseis no país deve ser substituído pelo etanol, a questão dos biocombustíveis tornou-se um novo arsenal do governo Chávez contra os Estados Unidos. Na semana passada, o venezuelano animou-se a declarar que não brigaria com Lula e com o Brasil por causa do etanol. Mas acrescentou que, como havia enterrado a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), agora iria "derrotar el alco".