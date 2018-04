Venezuela suspende embarque de petróleo em 2 terminais Os dois principais terminais de exportação de petróleo e produtos refinados da Venezuela pararam de operar por causa de uma crescente disputa entre funcionários e diretores na estatal Petroleos de Venezuela SA, a PDVSA, segundo afirmaram fontes da empresa à Dow Jones. As atividades foram interrompidas tanto no terminal El Palito, no oeste do país, como no terminal Puerto La Cruz, no leste, em meio a protestos dos trabalhadores. Não há nenhum embarque sendo feito. Fontes dizem que pelo menos uma dezena de navios petroleiros nos terminais afetados estão esperando a retomada das operações. De um lado do conflito, os funcionários contestam a nomeação de um novo conselho de diretores da PDVSA e alegam que as nomeações foram baseadas em relações políticas e não em mérito. Os trabalhadores pedem a renúncia dos diretores e a recontratação de dois executivos demitidos. O governo, por sua vez, afirma que não vai atender às demandas dos funcionários.