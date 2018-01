Venezuela tabela os juros dos bancos O Banco Central da Venezuela estabeleceu nesta quinta-feira novos limites para todos os juros pagos e cobrados pelo sistema bancário, assim como impôs restrições às tarifas bancárias cobradas dos clientes. As medidas, que pegaram o mercado de surpresa, entram em vigor no dia 1º de maio. Todas as taxas de juros serão determinadas por meio do uso de diversas fórmulas, considerando-se a taxa básica de juros. As taxas anuais pagas nos empréstimos, incluindo aquelas cobradas no cartão de crédito, por exemplo, não poderão exceder 28%. Atualmente, a taxa média dos cartões de crédito é de 35% a 40%. O BC venezuelano decretou que os bancos estão proibidos de cobrar taxas por transações bancárias ou serviços relacionados a contas de poupança. Os bancos, por exemplo, não poderão obrigar os clientes que querem obter empréstimos a abrirem contas. Desde que assumiu o poder, em 1999, o presidente Hugo Chávez tem adotado medidas rígidas para os bancos, para pressioná-los a conceder mais empréstimos às indústrias a taxas preferenciais. Chávez tem declarado que usará de todos os meios para aumentar o crescimento econômico e estimular o setor bancário a respaldar a plano de desenvolvimento.