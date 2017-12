Venezuela também suspende importação de carne dos EUA A Venezuela decidiu suspender temporariamente a importação de produtos bovinos dos EUA, com a confirmação de um caso do mal de vaca louca no rebanho norte-americano. "É uma medida preventiva, similar à tomada por outros países vizinhos", disse Francisco Armada, diretor de controle sanitário do Ministério da Agricultura. Armada informou que o Ministério notificou os três importadores venezuelanos de carne norte-americana sobre a suspensão temporária de suas licenças, a partir de hoje. Segundo uma associação local, a Venezuela importa apenas 3% do consumido internamente.