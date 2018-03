Venezuela vai renegociar dívida externa O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que o país precisa reestruturar a dívida externa, uma vez que o governo luta contra um severo aperto de liqüidez depois da greve geral contra o governo. "A Venezuela precisa reestruturar sua dívida externa, que é muito pesada", disse Chávez, em um discurso transmitido pela tevê Globovision. De acordo com o presidente, o serviço da dívida externa venezuelana soma este ano US$ 5 bilhões. A bolsa de Caracas fechou em pequena alta de 0,06%, em 8.429 pontos, com os investidores informando que o pregão foi tranquilo. No entanto, a declaração de Chávez derrubou os títulos da dívida venezuelana. Os bônus globais venezuelanos para 2027 caíram 1,50 ponto, para 61 cents por dólar (preço de oferta), enquanto o risco paíse aumentou em 22 pontos-base, para 1.334 pontos-base. Em função da queda, o Ministério de Finanças da Venezuela esclareceu que o plano do governo consiste em uma operação de troca voluntária da dívida. O governo venezuelano está negociando com bancos uma troca da dívida a ser lançada no segundo trimestre deste ano.