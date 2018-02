Venezuela vai se associar à estatal boliviana para buscar petróleo O governo Hugo Chávez vai se associar à estatal boliviana YPFB para buscar petróleo na região norte do departamento (Estado) de La Paz. O acordo, que deve ser anunciado em outubro, é o primeiro passo concreto na parceria entre a estatal venezuelana PDVSA e a YPFB, anunciada logo após a nacionalização do setor. O governo da Bolívia anunciou que pretende ter, até o próximo dia 10, os resultados das auditorias que balizarão os novos contratos com as petroleiras que operam no País. A região de La Paz ainda não produz petróleo, mas estudos feitos nas décadas de 70 e 80 pela YPFB apontam indícios da existência de reservas. Nos últimos meses, moradores da província de Franz Tamayo anunciaram ter encontrado sinais de petróleo no solo e pediram ao governo que retome as pesquisas. A exploração na área, porém, deve enfrentar barreiras ambientais, já que, segundo a Agência Boliviana de Informações (ABI) o petróleo fluiria dentro de um parque natural, protegido por lei. A ABI informou nesta quinta-feira que o presidente da PDVSA na Bolívia, Miguel Terrazona, anunciou oficialmente o interesse na parceria. A idéia é que os bolivianos tenham maioria no consórcio. "Há um desejo na PDVSA, compartilhado com o presidente Evo Morales, de participar nos blocos ao norte de La Paz e talvez no próximo mês estejamos anunciando o início dos procedimentos formais para entrar nos campos", disse o embaixador venezuelano na Bolívia, Julio Montes. Desde o início do governo Morales, a Venezuela vem se apresentando como principal parceiro dos bolivianos, que enfrentam fortes protestos vindos das petroleiras, donos de terras e outros setores afetados pela nacionalização dos recursos naturais. A aproximação gerou acusações de que o governo Chávez tenha, inclusive, influenciado na elaboração do novo modelo para o setor de petróleo. Em junho, as duas estatais assinaram uma série de convênios de parceria que poderão render investimentos de até US$ 1,5 bilhões na Bolívia, em áreas como exploração e produção de petróleo, refino, comércio de combustíveis e petroquímica. Até agora, porém, nenhum dos projetos foi detalhado. Auditorias O ministro dos Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, determinou às auditorias que estão esmiuçando os ativos das petroleiras privadas que entreguem os resultados até o dia 10 de outubro. Os documentos servirão como base para La Paz definir a remuneração que será dada a cada concessionária e os investimentos necessários para ampliar a capacidade de produção. As auditorias estão avaliando os investimentos já feitos até agora, a rentabilidade dos projetos e as reservas existentes, entre outras variáveis. Segundo declarações do ministro à imprensa local, o trabalho está "entre 40% e 70%" pronto. O governo corre contra o tempo para respeitar o prazo para a assinatura dos contratos, que vence no dia 28 de outubro.