Venezuelana e brasileira assinam acordo para construir estaleiro A empresa Petróleos da Venezuela SA (PDVSA) assinou um "memorando de entendimento" com a empresa brasileira Andrade Gutierrez S.A., para construir um estaleiro na Venezuela que possa desenvolver projetos afastados do litoral. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, o estaleiro começará a ser construído em 2007. A obra será a primeira infra-estrutura venezuelana com tecnologia de ponta para a fabricação, manutenção e reparação de embarcações de grandes proporções e plataformas marítimas, disse Asdrúbal Chávez, presidente da PDV Marinha, filial da PDVSA. O executivo lembrou que a PDVSA pretende produzir 5,8 milhões de barris diários de petróleo até 2012, o que requer uma poderosa frota nacional para o transporte do petróleo e derivados. Cálculos da venezuelana indicam que serão construídos 42 petroleiros até 2012, que permitirão transportar com meios próprios 45% da produção de petróleo e derivados, que atualmente só cobre 12%. O diretor-executivo de Negócios Industriais de Andrade Gutierrez S.A., Pedro Antônio Dias, afirmou que a companhia, que tem 60 anos de experiência, possui tecnologia de ponta no setor. "O estaleiro que construiremos contará com tecnologia de ponta e uma organização de reconhecida experiência na América Latina e em nível internacional", assegurou Dias. A PDVSA não informou o valor do investimento exigido pelo estaleiro nem se a empresa brasileira terá uma porcentagem no capital da empresa.