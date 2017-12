Vera Cruz e Dreyfus Brascan com novo PGBL As empresas Vera Cruz Vida e Previdência e Dreyfus Brascan Asser Management se uniram para criar duas novas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). A Vera Cruz pretende atingir os participantes dos fundos de pensão, que representam hoje 80% de seus clientes. O Mellon Vera Cruz Moderado possui um perfil mais conservador e terá seus recursos aplicados em até 50% em renda fixa e o restante em títulos públicos. Mellon Vera Cruz composto pode ter até 49% aplicado em renda variável e o restante em títulos públicos. Ambos tem valor mínimo de depósito fixado em R$ 200. A finalidade do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é a de formar um montante de dinheiro para converter em renda de aposentadoria. Durante a formação de capital, os depósitos poderão ser efetuados na forma periódica - mensal - ou esporádica. Estes fundos são constituídos no sistema de cotas e o participante tem direito a 100% da rentabilidade da carteira. Não haverá garantia de rentabilidade mínima e será cobrada taxa de carregamento sobre os depósitos com o intuito de pagar os custos de administração da venda do produto mais encargos. Também será cobrada uma taxa de administração sobre o fundo financeiro. O participante terá direito a transferir os recursos depositados de um tipo de fundo para outro ou ainda mudar de administrador sem qualquer ônus ou imposto. Estes depósitos poderão ser usados para desconto, pelos participantes no ajuste anual de imposto de renda até 12% do valor de seus vencimentos. Assim o participante estará se beneficiando de um adiamento do pagamento do imposto, já que no momento de conversão em renda ou da retirada será descontado o IR devido. O fundo de PGBL é isento de pagamento de IR sobre os recursos e rendimentos nele depositados. PGBL faz sucesso no mercado Os PGBLs têm sucesso no mercado. Só no segundo trimestre deste ano entraram neste mercado mais de R$ 40 milhões e o patrimônio ultrapassou a casa do R$ 1 bilhão, no final do semestre.