Verduras aumentam até 30% depois do Natal O consumidor encontra dificuldade na hora de comprar verduras e legumes. É que depois das festas de fim de ano, as pessoas estão consumindo mais verduras e legumes. Alguns consumidores queixam-se de que o alface, por exemplo, só pode ser encontrado até as 9 horas da manhã nos supermercados. Depois desse horário a maioria das verduras desaparece das prateleiras. Em algumas quitandas, os preços subiram mais de 30%, para a maioria dos itens. Um pé de alface que custava R$ 0,50 passou a ser vendido por até R$ 0,90. Ontem, quem levantou cedo conseguiu comprar alface nos depósitos de verdura por R$ 0,60 ou R$ 0,75, dependendo da qualidade. Segundo Eliane Lopes Borbosa, dona do Depósito Verdurão, os preços não deverão aumentar além disso porque a produção tem sido grande. Mesmo assim, ela admite que depois das 12 horas não se encontra mais verduras para comprar em sua loja. "Temos três fornecedores, e mesmo assim não conseguimos manter estoque de produtos para o período da tarde".