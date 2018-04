Verifique juros nas compras a prazo Antes de efetuar uma compra a prazo, o consumidor deve avaliar os juros cobrados pelo estabelecimento comercial. O correto é a loja discriminar o juro cobrado, oferecendo ao consumidor a opção de comprar à vista a um preço menor do que o parcelado. Nem sempre isso acontece. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de desconto proporcional dos juros no caso de pagamento antecipado das parcelas do financiamento. Neste caso, o credor precisa descontar os juros embutidos, na proporção do que está sendo antecipado. Muitas lojas colocam o mesmo preço à vista e parcelado, dizendo que não cobram juros no financiamento. Mas a verdade é que o custo financeiro está embutido no preço à vista, de forma que o consumidor que não faz o financiamento está pagando por um benefício que não recebeu. Nas compras a prazo, verifique se o contrato está sendo preenchido corretamente. Também confira os dados quando receber o carnê de prestações. O atraso ou não recebimento do carnê não isenta o consumidor do pagamento das parcelas no vencimento. Veja nos links abaixo mais dicas de defesa do consumidor na hora das compras.