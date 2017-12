Verizon compra a MCI por US$ 6,7 bilhões A Verizon Communications Inc. venceu a corrida pela aquisição da MCI Corp., numa rápida resposta à compra da AT&T Corp. pela SBC Communications Inc., há duas semanas. O negócio, que também vinha sendo disputado pela Qwest Communications International Inc., deve ser anunciado oficialmente na manhã desta segunda-feira, de acordo com uma fonte que não quis se identificar. O valor da aquisição, em torno de US$ 6,7 bilhões - menos do que a Qwest havia oferecido, US$ 7,3 bilhões -, foi aprovado pelos conselhos de diretores tanto da Verizon quanto da MCI após uma semana de negociações. Recentemente, a MCI, ex-controladora da Embratel, mudou seu nome para WorldCom Inc., após quase ter falido e sofrido acusações de fraude.