Verizon compra Rural Cellular A operadora celular americana Verizon Wireless anunciou ontem a compra da Rural Cellular por US$ 2,67 bilhões, incluindo as dívidas. Com a aquisição, a Verizon pretende ampliar os serviços de telefonia celular em zonas rurais dos Estados Unidos e acrescentar mais de 700 mil clientes à sua base.