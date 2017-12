Vesper diz que ritmo de investimentos no País cairá O presidente da Velocom - controladora da Vesper - David Leonard, disse há pouco que o cenário mundial dos investimentos em telecomunicações poderá afetar os planos imediatos da empresa, mas não os de longo prazo. Ele assegurou que a Vesper não vai reduzir seus investimentos no Brasil, apenas continuará investindo de forma mais "vagarosa" do que havia sido anunciado por ela. Leonard fez estas declarações após ser recebido pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, a quem apresentou os resultados da Vesper em 2000 e seus planos para 2001. Ele não adiantou valores de investimentos no Brasil, mas disse que a empresa pretende expandir sua atuação de forma racional e controlada. Atualmente, a empresa possui 550 mil linhas instaladas em 80 municípios nas regiões correspondentes às da Telemar e da Telefônica. Metade destas linhas, segundo Leonard, está instalada no Estado de São Paulo. Ele disse ainda que a Velocom continua a negociar com a Bell Canada a compra de parte das ações do grupo canadense na Vesper.