Vésper lança plano para longa distância A Vésper Business, unidade de serviços corporativos da operadora de telefonia Vésper, está lançando hoje o Pacote de Longa Distância - LD Flat. Esse plano é para clientes com grande volume de ligações e possui um preço único para ligações de telefone fixo para fixo e outro preço único para ligações de fixo para móvel. A grande diferença entre este plano e o convencional longa distância da Vésper é que o convencional possui dois preços diferentes de ligações - um para quando o destino é uma cidade com presença da Vésper outro para quando o destino é uma cidade sem presença da Vésper - e o LD Flat possui apenas uma tarifa, independentemente da cidade de destino. Segundo a operadora, o LD Flat possibilita ao cliente Vésper Business reduzir seus custos com ligações de longa distância em até 40%, dependendo do volume de ligações. O Pacote de Longa Distância Flat pode ser oferecido em conjunto com o Plano Orion - serviço que prevê reduções de até 20% na conta telefônica de acordo com o pacote de minutos escolhido pelo cliente.