Vésper não tem linhas disponíveis para SP e Rio A Vésper não tem linhas telefônicas disponíveis para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A Agência Estado fez mais de 30 consultas ao site da empresa na Internet, informando Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) dos mais diversos bairros das duas capitais. As respostas se alternaram entre capacidade esgotada e não disponibilidade do serviço. Em São Paulo, apenas a Vila Madalena apresentou oferta de linha. O sistema informa que no próprio endereço da empresa, na avenida das Nações Unidas, próxima à ponte do Jaguaré, a Vésper não oferece o serviço. A operadora nega que tenha suspendido temporariamente a instalação de novas linhas. Segundo a assessoria de imprensa, algumas regiões estão com capacidade de atendimento esgotada em função do elevado número de telefones vendidos. Há um ano no mercado como espelho da Telefônica e da Telemar, a Vésper tem 600 mil linhas em funcionamento nos 18 estados correspondentes às duas regiões. A Telefônica, que cobre apenas o Estado de São Paulo, trabalha hoje com uma média mensal de 300 mil novas linhas instaladas por mês. A Vésper não faz estimativas de quando os problemas estarão superados. A avaliação da companhia é de que se trata apenas de acomodação da demanda. Parte das Estações Rádio-Base (ERBs) instaladas em locais onde não houve procura por linhas está sendo transferida para outras áreas de maior demanda. A empresa não comenta sobre a necessidade de novos investimentos.