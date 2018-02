Vésper venderá telefones no metrô A operadora de telefonia fixa Vésper realiza uma ação inédita para venda de telefones, com a instalação de quiosques nas estações de Metrô Sé e Tatuapé. Serão montados quiosques de 8 m², para venda do plano pré-pago Fale à Vontade, amanhã e sexta-feira e durante a semana de 4 a 8 março, entre 7h e 20h. O Vésper Portátil estará à venda a partir de R$ 259 e Vésper Express, por R$ 179,00. Para ambos será oferecido o plano Fale à Vontade: por R$ 59 o cliente pode fazer quantas chamadas locais para telefone fixo que quiser, num período de 30 dias. A Vésper promete verificar na hora se a residência do consumidor está localizada onde existe o sinal da empresa. Para adquirir o produto, é preciso apresentar RG, CIC e comprovante de residência. As formas de pagamento são à vista ou parcelado, em cheque, cartões de crédito ou financiamento em até 12 vezes pelo Banco Panamericano. Aprovada a venda, o equipamento será, segundo a empresa, entregue em até três dias úteis na residência do cliente.