Vestibulando pode pedir restituição do dinheiro de matrícula As universidades públicas de São Paulo vão divulgar a lista de aprovados deste ano nas próximas semanas. Porém, muitos estudantes que fizeram exame também em instituições particulares e passaram em alguma delas precisaram fazer a matrícula para garantir a vaga. E aí que começam os problemas, já que o estudante precisa providenciar o cancelamento da matrícula na faculdade particular e receber de volta o que foi pago na inscrição. Algumas faculdades não querem devolver o dinheiro e, segundo especialistas em defesa do consumidor, essa prática é abusiva. Os nomes dos convocados dos mais importantes vestibulares do País sairão todos entre os dias 4 e 7 de fevereiro, de acordo com o calendário das universidades públicas. A partir da próxima semana, muitos estudantes vão regressar nas universidades particulares onde realizaram a matrícula para cancelar o contrato e reaver o dinheiro. ?A faculdade pode até cobrar uma multa por rescisão de contrato, mas não pode reter o valor integral da matrícula?, avisa a assistente de direção da Fundação Procon-SP, Sônia Cristina Amaro. Não há legislação específica que defina a obrigatoriedade da devolução do valor da matrícula nem a quantia mínima a ser devolvida. Mas, segundo o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, pode ser considerada prática abusiva reter integralmente o valor pago, já que não houve prestação de serviço. Desvantagem exagerada A assistente de direção do Procon-SP acredita que, ao não devolver o dinheiro da inscrição, a faculdade particular está colocando o consumidor em desvantagem exagerada. ?De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), esta é uma prática abusiva. Até porque a instituição de ensino poderá colocar outro estudante na vaga e, dessa forma, ter de volta o valor do aluno desistente?, explica Sônia Cristina. Os especialistas em defesa do consumidor ressaltam que, mesmo constando no contrato de adesão do estudante, a cláusula de não devolução do dinheiro da matrícula poderá ser considera nula. ?Exatamente por ser considerada uma cláusula abusiva, ela poderá ser anulada na Justiça?, destaca o advogado do Idec. Caso o consumidor se sinta prejudicado por alguma cláusula contratual abusiva, ele deve procurar seus direitos junto aos órgãos de defesa do consumidor ou à Justiça Comum. Vale lembrar que em casos de até 20 salários mínimos (R$ 4 mil), não é necessário contratar advogado, embora seja recomendável, e até 40 salários mínimos (R$ 8 mil) é possível recorrer ao Juizado Especial Cível.