Vestuário e brinquedos são os preferidos para o Natal no RJ A preferência por artigos de vestuário (roupas, calçados e acessórios) e brinquedos aumentou muito este ano entre os consumidores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro na hora de comprar presentes de Natal, segundo pesquisa realizada pela Fecomércio-RJ. De acordo com a pesquisa, 58,88% dos consumidores disseram que vão dar vestuário de presente, contra 43,38% do ano passado. Em relação aos brinquedos, de acordo com a entidade, o aumento foi de 21,23% em 2003 para 30,29% este ano. Já a intenção de dar lembrancinhas caiu praticamente à metade, passando de 31,97% para 16,85% na mesma comparação. O CD também voltou a ser um presente valorizado: no ano passado, 7,66% fizeram essa opção, contra 12,24% deste ano. De acordo nota sobre a pesquisa divulgada pela Fecomércio-RJ, "o resultado dessa pesquisa confirma a recuperação financeira dos consumidores ao longo deste ano, quando o comércio foi beneficiado pela expansão do crédito e pela elevação da renda". Formas de pagamento A pesquisa mostra também que a principal forma de pagamento das compras será à vista, conforme 67,30% dos pesquisados, sendo que desses 83,29% devem pagar as compras em dinheiro. Dos 24,37% que preferem optar pelo parcelamento, 80,94% planejam usar cartão de crédito e 82,19% querem quitar a dívida em até cinco parcelas.