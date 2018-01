Vestuário puxa alta da inflação O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,20% na 2ª quadrissemana de junho. O resultado é superior ao período anterior, quando o IPC foi de 0,08%. O item vestuário segue a tendência das semanas anteriores e foi o que mais subiu: 1,48%. Em seguida ficou o grupo saúde, com alta de 0,98%. O grupo alimentação continua em queda . O coordenador da Fipe, Heron do Carmo, alerta que, com a estiagem, os alimentos podem ter um ligeiro aumento de preços nas próximas semanas. Outros itens que podem pressionar a inflação no segundo semestre segundo Heron, são as tarifas públicas e o reajuste dos combustíveis. Se o preço da gasolina subir 10% como o previsto, só este item provocaria um aumento de 0,25% no IPC. Confira a variação dos itens apurados pela Fipe. Item Variação (%) Habitação +0,21 Alimentação -0,39 Transportes +0,38 Despesas Pessoais +0,04 Saúde +0,98 Vestuário +1,48 Educação +0,10