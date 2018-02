Veterinário russo inspeciona frigoríficos do Brasil O governo da Rússia autorizou o veterinário Andrey Medvedev a vistoriar frigoríficos brasileiros que ainda não têm autorização para venda de carne bovina e suína para Moscou. Medvedev, que trabalha na liberação de cargas brasileiras de carne para a Rússia no porto de Itajaí (SC), iniciará nesta quinta-feira um roteiro de visitas que incluirá frigoríficos localizados no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia, informou a Assessoria de Imprensa do Ministério da Agricultura. A expectativa é que novas empresas sejam autorizadas para vender para o mercado russo. As vistorias começarão pelo Rio Grande do Sul. Nesta quinta e sexta-feira, Medvedev inspecionará oito estabelecimentos nos municípios de Encantado, Rio Pardo, Capão do Leão, Bagé, Alegrete, São Luiz Gonzaga e Sarandi. Na segunda-feira, dia 25, em Mato Grosso, o russo visitará cinco frigoríficos localizados nos municípios de Pedra Preta, Paranatinga, Tangará da Serra, Cáceres e Araputanga. Na terça o veterinário fará vistoria em estabelecimentos exportadores de Vilhena e Rolim de Moura, em Rondônia.