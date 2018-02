Veterinários da UE chegam segunda para vistorias em SP Desconfiados da situação no Brasil, a União Européia anuncia que fará mais uma inspeção do gado do País diante das informações recebidas em Bruxelas sobre rumores de febre aftosa no Estado de São Paulo. O porta-voz da Comissão Européia para temas relacionados à segurança do consumidor, Phillip Tod, revelou que uma missão de veterinários europeus iniciará uma visita a São Paulo a partir de segunda-feira. Europeus e brasileiros estão travando uma verdadeira guerra diplomática em torno da saúde animal. Isso porque os países da UE que estão sendo prejudicados pelas exportações brasileiras querem aproveitar das condições consideradas como insuficientes no setor fitossanitário nacional para pedir que barreiras sejam impostas. A Comissão tem pedido em várias ocasiões para o Brasil explicar que medidas está tomando para evitar a proliferação de casos de aftosa e de outras doenças. Mas por enquanto os governos europeus não se convenceram de que o governo tem condições de controlar a situação no País. Os europeus mantêm barreiras à carne brasileira produzida nos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas certos países, como a Irlanda e a França, pressionam a comissão para ampliar o embargo para outros estados. Se não bastasse a insistência dos governos por medidas mais duras contra o Brasil, a UE recebeu na semana passada informações que deixaram as autoridades preocupadas. Segundo Bruxelas, a notícia de que novos focos de aftosa teriam sido identificados no Estado de São Paulo precisa ser esclarecida. O governo tentou mostrar que não se tratava de aftosa. Em uma nota oficial, do dia 8 de setembro, o Ministério da Agricultura garantiu que "não procede a informação de ocorrência de febre aftosa em propriedades rurais no Estado de São Paulo" e que apenas monitoramentos sorológicos estavam sendo conduzidos. Mas os veterinários a UE preferiram fazer uma nova vistoria. A missão inclui visitas a propriedades no Estado de São Paulo e ao laboratório onde os testes foram feitos no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, em Bruxelas, a situação no Brasil ainda será alvo de um debate entre os veterinários. A discussão, porém, não se limitará à febre aftosa e incluirá uma avaliação sobre o programa de resíduos do governo e a situação fitossanitária das exportações de peixes. Não está descartada que novas medidas de controle dos produtos brasileiros ou mesmo um novo embargo seja anunciado.