Veto da UE valerá para carne de bois já abatidos O Comitê Permanente da Cadeia Alimentar apoiou hoje a proibição das importações à União Européia de carne bovina dos estados brasileiros situados em torno dos focos de febre aftosa confirmado no Mato Grosso do Sul. A restrição valerá para a carne de boi desossada e maturada procedente de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo e que tenha sido sacrificado a partir de 30 de setembro, informaram fontes da Comissão Européia. A decisão será aplicada quando for aprovada por escrito pela Comissão Européia (CE) nos próximos dias. Além disso, os especialistas da UE revisarão as restrições a partir das informações encaminhadas pelo governo brasileiro e do efeito das medidas tomadas no país a fim de controlar os focos de febre aftosa. A CE foi informada esta semana pela Organização Internacional de Epizootias do foco registrado no Mato Grosso do Sul. O Executivo do bloco considera necessária a proibição da carne brasileira dessas regiões para evitar que a doença se propague, segundo as fontes.