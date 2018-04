VGBL empresarial pode sair ainda neste semestre O Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), nova modalidade de seguro de vida semelhante a um plano de previdência complementar, terá sua versão empresarial ainda neste primeiro semestre. Atualmente, o VGBL está no mercado somente para pessoas físicas. O coordenador da área de vida da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Marcos Peres, afirmou que o órgão já enviou a minuta do regulamento à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) e à Associação Nacional de Previdência Privada (Anapp). A idéia é que as entidades contribuam com sugestões e críticas. O diretor da Itaú Previdência, Osvaldo do Nascimento, explicou que a Susep e os agentes do mercado têm elaborado em conjunto as regras dos novos produtos, buscando um consenso sobre as melhores práticas para desenvolver a atividade. O diretor de produto da Unibanco AIG Previdência, Hosannah Santos Filho, disse que um encontro entre as entidades e a superintendência já foi realizado e estimou que mais uma ou duas reuniões com a Susep serão suficientes para a aprovação do texto final. O gerente de produtos da Nationwide Marítima, Francisco de Oliveira, avalia que o processo de aprovação deve ser rápido. "A base já está pronta". O coordenador da área de vida da Susep, Marcos Peres, explica que cerca de 80% do novo produto é semelhante ao individual, que por sua vez é muito parecido com o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL). "Só temos de acrescentar algumas cláusulas para embasar os planos averbados e constituídos". Os averbados são aqueles nos quais não há contribuição das empresas para os participantes vinculados. Os aportes de recursos ficam a cargo dos funcionários, diferente dos planos constituídos, nos quais as companhias também entram com uma parcela em dinheiro. O diretor de produto do Unibanco, Hosannah Santos Filho, do Unibanco, acredita que o VGBL tende a ter mais apelo entre os clientes individuais. "As empresas que trabalham com declaração de imposto baseada em lucro presumido não terão benefícios fiscais", disse. O presidente da Bradesco Vida e Previdência, Antônio Lopes Cristóvão, acredita que a versão do PGBL para o segmento empresarial deve ser mais atraente para as companhias. O executivo lembrou que o VGBL, por não permitir deduções, destina-se essencialmente a pessoas que fazem a declaração de Imposto de Renda pelo modelo simplificado ou para quem está na economia informal. Ele disse ainda que tem planos de oferecer o VGBL Empresarial logo que for regulamentado. "A idéia é sair o mais rapidamente com o produto no mercado".