Via Varejo tem prejuízo 70% pior que o esperado

SÃO PAULO - A Via Varejo, empresa do Grupo Pão de Açúcar (GPA) dona das Casas Bahia e do Pontofrio, ampliou seu prejuízo no terceiro trimestre de 2016, como era esperado por analistas em razão do resultado de equivalência patrimonial vindo das operações de comércio eletrônico da Cnova.

Porém, o resultado de R$ 90 milhões ficou 70,45% pior que a média das projeções de sete instituições financeiras consultadas pelo Broadcast (Bradesco, Brasil Plural, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, Santander e UBS), que apontava para um prejuízo líquido de R$ 52,8 milhões entre julho e setembro.

A receita líquida da Via Varejo no terceiro trimestre atingiu R$ 4,1 bilhões, alta de 0,4% sobre o mesmo período de 2015, como já havia sido divulgado previamente.

O Broadcast, notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Via Varejo fechou seis pontos de venda no terceiro trimestre de 2016, sendo cinco deles da bandeira Pontofrio e um das Casas Bahia. No mesmo período, foi aberta uma loja da Casas Bahia, resultando num fechamento líquido de cinco pontos de venda pela companhia entre julho e setembro.

A rede varejista promoveu algumas dezenas de fechamentos de lojas desde o ano passado. Em 2015, 50 unidades encerraram as atividades. Em 2016, houve 36 fechamentos de loja no primeiro trimestre e 5 no segundo trimestre.

Atualmente, a base total de lojas da Via Varejo é de 970 pontos de venda, sendo 220 do Pontofrio e 750 das Casas Bahia.

A companhia voltou a reportar queda no número de funcionários. Ao final de junho, a Via Varejo possuía 49,169 mil funcionários e, em setembro, eram 48,436 mil, um total de 733 pessoas a menos.