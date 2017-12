Via Varejo tem prejuízo de R$ 13 milhões

A Via Varejo reportou prejuízo líquido de R$ 13 milhões no segundo trimestre de 2015, revertendo o lucro líquido de R$ 187 milhões registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, a companhia de eletroeletrônicos do Grupo Pão de Açúcar (GPA) teve lucro de R$ 226 milhões, retração de 31,8% ante igual intervalo de 2014.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Via Varejo entre abril e junho foi de R$ 240 milhões, recuo de 51,4% na comparação anual. Em seis meses, o Ebitda chegou a R$ 755 milhões, diminuição de 22,9%.

A Via Varejo divulgou ainda um Ebitda ajustado (excluindo outras despesas e receitas operacionais), que foi de R$ 213 milhões no segundo trimestre, redução de 57,6% na comparação anual. A companhia já havia divulgado previamente seu resultado de vendas. A receita líquida no segundo trimestre atingiu R$ 4,3 bilhões, recuo de 21,7% na comparação anual.

Cortes. A empresa informou que fechou algumas lojas no segundo trimestre de 2015 que tinham altos custos operacionais, reduziu gastos com marketing e promoveu cortes de pessoal para atravessar um trimestre ruim para o setor. Em sua divulgação de resultados, a empresa reportou fechamento de oito lojas no segundo trimestre, sendo sete da bandeira Pontofrio. Esse efeito foi compensado por 18 aberturas de loja, todas da Casas Bahia.

A companhia informou que, para "mitigar a contração do setor no trimestre", implementou uma série de medidas adicionais para reduzir a estrutura de custos, como otimização dos custos com aluguéis, marketing, frete, além de fechamento de lojas deficitárias.

Transformação. Também a Via Varejo iniciou um processo de conversão de lojas Pontofrio em Casas Bahia. Foram feitas 36 conversões de Ponto Frio para Casas Bahia até o início de julho. O Pontofrio tem apresentado um desempenho de vendas pior na comparação com as Casas Bahia. No acumulado do primeiro semestre deste ano, as vendas no Pontofrio caíram 16,3% na comparação com igual período de 2014, chegando a R$ 2,149 bilhões. Nas Casas Bahia, a queda foi de 10,2% para R$ 7,528 bilhões.

A empresa afirmou ainda que promoveu adequação de "headcount". A Via Varejo encerrou o segundo trimestre de 2015 com 61,407 mil funcionários, redução de 4,797 mil na comparação com o primeiro trimestre. As posições foram cortadas em lojas, montadores, centros de distribuição e administrativo.

Despesas. A Via Varejo reduziu despesas operacionais na comparação anual em 5,5%, para R$ 1,181 bilhão. A queda de receita no período, porém, foi mais acentuada. Com isso, as despesas operacionais totais passaram a representar 27,3% da receita de vendas, 4,7 pontos porcentuais a mais do que no mesmo período do ano passado.

Com esse efeito, a margem Ebitda da companhia caiu, saindo de 8,9%, para 5,5% apesar de um ganho de 1,1 ponto porcentual na margem bruta na mesma comparação, ficando em 32,5%. A companhia mencionou em sua divulgação de resultados que a queda de vendas e a alta inflação acumulada no período impactaram a diluição das despesas fixas.