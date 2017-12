Viagem ao exterior: documentação necessária O documento básico para quem deseja viajar ao exterior é o passaporte. Regra geral, o país de destino costuma exigir que a validade mínima deste documento seja de seis meses. Também há países que exigem visto de entrada, que é fornecido pela representação diplomática do país de destino. Por isso, antes de viajar, é bom confirmar nas embaixadas ou nos consulados as exigências para entrar em cada país. A validade máxima do passaporte, no Brasil, é de cinco anos para adultos e de um ano para crianças de até dois anos de idade. Para menores de 18 anos, só é dispensada a autorização de juizado de menores para viajar quando estes estão acompanhados do pai e da mãe (ambos). Na hipótese de estarem viajando sozinhos, é necessária a autorização dos dois. Se estiverem viajando somente com um deles, é necessária a autorização do outro. Alguns países da América do Sul aceitam apenas o RG como documento de viagem. É o caso, por exemplo, de Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Veja mais informações sobre viagens internacionais no link abaixo.