Viagem ao exterior: traveller check é opção O traveller check, ou cheque de viagem, é uma forma cômoda e segura de levar dinheiro em viagens internacionais. Além de ser aceito em hotéis e diversos estabelecimentos comerciais no mundo todo, como lojas e restaurantes, também pode ser facilmente trocado por dinheiro local em instituições financeiras ou postos de câmbio. Os estabelecimentos comerciais, no entanto, podem não aceitar pagamento em traveller, o que vai exigir o câmbio em instituições financeiras. O traveller pode ser em dólar ou em outras moedas, como marco alemão, euro, libra esterlina e franco francês. O traveller em dólar é amplamente aceito nos Estados Unidos, mas não em países cuja moeda local não seja o dólar. Nesse caso, se os travellers estiverem em moeda local, podem ser trocados por papel-moeda em qualquer banco. Se estiverem em dólares, será preciso realizar uma operação de câmbio. Veja mais informações sobre viagem internacional no link abaixo.