Viagem aos Emirados servirá para negócios na área de petróleo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para cumprir a terceira etapa da viagem presidencial ao Oriente Médio. Fora da programação inicial, Abu Dhabi foi incluída quando o presidente já estava a caminho da Síria para que o governo brasileiro pudesse conversar sobre possibilidades de negócios na área petrolífera. Lula se encontrará amanhã com o presidente dos Emirados Árabes, xeque Zayed bin Sultan Nahyan, no Palácio Al Bahr, e depois almoçará com o príncipe-herdeiro, xeque Khalifa al Nahyan. Segundo o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, o encontro do presidente brasileiro com as autoridades do emirado servirá para abrir a perspectiva de negócios no setor. Hoje, Dutra e diretores da estatal brasileira se encontram com dirigentes da empresa de petróleo de Abu Dhabi, a ADNOC, para fazer uma exposição sobre a Petrobras. A empresa brasileira tem interesse em aumentar a comercialização de petróleo com os Emirados Árabes Unidos. A Petrobras, que já participa de licitação para exploração de petróleo na Arábia Saudita, quer aumentar sua presença na região. A exportação de petróleo brasileiro para os Emirados Árabes atingiu US$ 300 milhões em 2002 e, neste ano, já superou a marca de US$ 400 milhões. Embora o país árabe seja um dos principais produtores de petróleo do mundo e tenha o óleo mais caro e de melhor qualidade, sua indústria precisa importar um tipo de petróleo mais pesado, com enxofre, para efetuar as misturas utilizadas no asfalto, no óleo diesel, e na produção de cosméticos e petroquímicos. Esse óleo depois é reexportado para o Paquistão, por exemplo. Nos últimos dois anos, as exportações brasileiras para os Emirados Árabes cresceram 37%, totalizando US$ 743,6 milhões só em 2002. Deste total, US$ 130 milhões foram em venda de açúcar. Os produtos alimentícios brasileiros são vendidos por quase todos os supermercados dos Emirados. Artigos tipicamente brasileiros, como a castanha do Pará, podem ser facilmente encontrados. Alteração na rota - Por causa da chamada zona de exclusão aérea determinada pela Organização das Nações Unidas (ONU) depois da Guerra do Golfo, em 1991 - faixa além-fronteira entre Arábia Saudita e Iraque -, o Comando Aéreo saudita recomendou à FAB a alteração da rota original. Assim, em vez de sobrevoarem a 20 milhas da fronteira do território saudita, as aeronaves da comitiva brasileira tiveram de passar a 100 milhas da zona de exclusão. Já prevista, essa alteração da rota, não atrasou o no tempo de vôo.