Viagem aos EUA foi um sucesso, diz secretário da Fazenda O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, considerou ?um sucesso em todos os aspectos? a viagem que a equipe econômica, liderada pelo ministro Antonio Palocci, fez aos Estados Unidos. ?Se havia uma boa avaliação da equipe econômica, essa viagem consolidou essa imagem?, disse Canuto, durante teleconferência promovida pela Agência Estado, em parceria com a Wittel. Ele destacou não apenas as reuniões bilaterais do governo brasileiro com outras autoridades, como também os contatos com instituições financeiras, analistas e formadores de opinião.