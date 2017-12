Viagem Brasil-Argentina e vice-versa só exigirá RG Argentinos e brasileiros poderão cruzar a fronteira sem ter que preencher formulários, portando somente a carteira de identidade, a partir do dia primeiro de janeiro de 2004. Esta é uma das medidas que ambos governos colocarão em prática apra facilitar a livre circulação de pessoas entre os países sócios, conforme decisão tomada pelos presidentes Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita de Lula à Buenos Aires, na semana passada, expressa em um dos acordos assinados. De acordo com o sub-secretário de Política Latino-americana, Eduardo Sguiglia, outro compromisso assumido pelos presidentes que poderá ser implementado em abril do próximo ano é o que diz respeito ao visto do Mercosul. Enquanto a livre circulação desburocratizará o trânsito de brasileiros e argentinos, o visto Mercosul permitirá que professionais de ambos países prestem serviços em qualquer dos sócios do bloco por um prazo de seis meses sem necessidade de solicitar permissões especiais. Os empresários também terão facilidades para obter o visto permanente, já que o valor exigido para o investimento foi reduzido de US$ 100 mil para US$ 50 mil.