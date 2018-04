Viagem de Fraga antecipa reunião do Copom O Banco Central informou hoje que o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciará a reunião da próxima quarta-feira excepcionalmente no horário da manhã. A antecipação do horário da reunião, que normalmente se inicia no final da tarde, foi provocada por uma viagem do presidente do BC, Arminio Fraga, a Madri, para participar de um seminário promovido pelo Banco Central Europeu e pelo BC espanhol sobre a aproximação dos bancos centrais da América Latina e europeus. A assessoria de imprensa do BC informou que o resultado da reunião de quarta-feira, sobre a taxa Selic, será divulgado no horário do almoço, quando o mercado fica praticamente parado. No primeiro dia, na terça-feira, a reunião será realizada no horário tradicional com início no meio da tarde. O seminário em Madri será realizado entre quinta e sexta-feira da próxima semana.