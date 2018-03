Viagem de missão brasileira à China é adiada A missão do Ministério da Agricultura que embarcaria hoje à China adiou a viagem para a semana que vem, ainda sem data definida. De acordo com informações do ministério, não havia horário para reuniões na agenda dos técnicos da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena (AQSIQ, na sigla em inglês) e do Ministério da Agricultura da China.