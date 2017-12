Viagem: seguradoras de carro garantem serviços Quem pretende viajar para outra cidade neste carnaval deve verificar com a sua seguradora qual é a cobertura oferecida em caso de acidentes e panes mecânicas. Geralmente, as seguradoras garantem os mesmos serviços oferecidos na cidade de domicílio. Entre as principais seguradoras, Sul América Seguros, Unibanco AIG Seguros e Porto Seguro são exemplo disso. Em caso de problemas mecânicos com o carro no meio da estrada, a Sul América, a Unibanco AIG e a Porto Seguro oferecem, por meio de telefone 0800, assistência de guincho e de rede credenciada de mecânicos para consertos e reparos. A Porto Seguro oferece, no caso do automóvel ficar imobilizado durante o percurso da viagem, transporte para continuação do trajeto ou retorno ao domicílio, pago para o motorista e para os acompanhantes ao destino mais próximo. Isso quer dizer que se as pessoas estiverem próximas do destino final da viagem serão levadas até lá. Se estiverem perto de casa, voltam. Quando a pane ocorre em outra cidade e o veículo demorar mais de um dia para ser consertado, a seguradora paga hospedagem de um dia para o segurado e para o acompanhante em hotel, por, no máximo, sete dias. A Unibanco AIG oferece o serviço do Safety Car, veículo que transporta os seguradoras ao seu destino final em caso de acidente ou roubo, além de oferecer amparo na documentação de registro de ocorrência do sinistro. As seguradoras também garantem, em caso de acidente, remoção do segurado e dos passageiros do automóvel até um hospital. Reembolso Quanto à utilização de serviços não fornecidos pela seguradora na região do acidente, é preciso verificar se há a possibilidade de reembolso. A Sul América e a Unibanco AIG Seguros oferecem reembolso se o segurado não obtiver a assistência adequada por meio dos serviços disponíveis. Já a Porto Seguro não oferece reembolso em nenhuma situação. Em caso de roubo ou furto o segurado deve seguir os procedimentos normais. Primeiro deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Depois disso, avisar a seguradora e abrir um pedido de sinistro pelo telefone de atendimento. Sul América: 0800-900100 Porto Seguro: 0800-110801 ou (11) 3366-3333 Unibanco AIG Seguros: 0800-149080