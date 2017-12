Viagem: veja o que os planos de saúde oferecem Os foliões que pretendem passar o carnaval fora de seu Estado de domicílio precisam estar atentos às coberturas de seus planos de saúde antes de fazerem as malas. As principais empresas do setor no Brasil garantem a cobertura de atendimento em Estados diferentes do local de assinatura do plano. É o que informaram as Assessorias de Imprensa dos planos Blue Life, Golden Cross e Unimed. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo - alerta que esse é um direito garantido apenas aos usuários que têm cobertura nacional. Essa cláudula, segundo o Procon, deve estar estabelecida em contrato. De acordo com a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde, a área de abrangência do seguro pode variar de acordo com os contratos e deve ser informada com clareza no momento da assinatura do plano. A Assessoria de Imprensa da Golden Cross informou que cerca de 90% de seus planos de saúde oferecem cobertura nacional. Para os casos de atendimento realizado fora da rede de serviços da empresa - composta, entre outros, por 1100 hospitais -, os clientes podem ainda ter direito ao reembolso de parte do custo de atendimento. Em caso de dúvidas, o cliente pode utilizar o serviço de teleatendimento da empresa - conhecido como Golden Fone -, através do número 0800-782001, exceto para o Estado do Rio, onde os clientes devem ligar para (21) 460-2001. A Unimed tem um sistema de intercâmbio com suas 364 unidades em todo o País para as situações de urgência e emergência. Nos demais casos, a empresa recomenda que os usuários entrem em contato com o serviço de atendimento por telefone, cujo número é 0800-7015652. Já a Blue Life também oferece cobertura em todo o País nos seus planos de saúde individual. Nos planos dirigidos a empresas, o atendimento nacional é garantido apenas na categoria "Global". Os usuários da Blue Life podem obter informações pelos usuários pelo telefone 0800-11-8001.