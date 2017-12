Viagens: acumule créditos de promoções Nesta época do ano, em que há um aumento considerável no número de viagens aéreas, o consumidor não deve deixar de se cadastrar nos programas de fidelidade oferecidos pelas companhias aéreas. O cliente é beneficiado, sem nenhum custo adicional, com prêmios ou milhas que permitem a troca por passagens aéreas da companhia. Mas pode não valer a pena abrir mão de preços menores em outra empresa sem o plano quando não se viaja com freqüência. Quando não houver diferença de preço, independentemente do sistema oferecido pela empresa, o consumidor deve usufruir do benefício, diz o consultor e matemático-financeiro José Dutra Vieira Sobrinho. "Todos eles são vantajosos, não dá para dizer qual é o melhor." Na Alitalia e na TAM, por exemplo, além da conta para efeito de acúmulo de milhagem, há ainda o cartão de crédito e os serviços de empresas credenciadas onde o cliente também pode somar pontos. Na Alitalia, quem alugar um automóvel por meio de uma das empresas cadastradas vai acumular 300 milhas. Nos serviços dos hotéis credenciados, é possível acumular de 100 a 600 milhas por estadia. Há empresas que não estipulam prazos para troca das milhagens conquistadas. Esse é o caso da Air France. Para isso, é preciso voar pela companhia ou pelos parceiros (Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air), pelo menos, uma vez a cada três anos. A cada vôo, os clientes recebem um bônus de 50% das milhas voadas. Já no programa da TransBrasil, o cliente que acumula 18 mil milhas poderá trocar os pontos por uma passagem ou, se quiser, por upgrades na classe de vôo. Na Air France, com 20 mil milhas é possível obter um cheque-presente no valor de R$ 100, que poderá ser trocado por qualquer produto da livraria FNAC. Para garantir uma passagem gratuita, o cliente da companhia que viaja na classe executiva precisa ter 120 mil milhas. Enquanto o da primeira classe deverá somar 160 mil milhas. Com tanta variedade, o consumidor não precisa se preocupar se está ou não fazendo um bom negócio, pois de qualquer maneira estará sendo beneficiado ao usufruir dos serviços da empresa. Basta escolher a companhia de sua preferência e fazer o cadastro.