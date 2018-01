Viajar vai custar mais As tarifas de pedágio vão subir de 12% e 14% entre julho e agosto. O reajuste vai atingir as rodovias estaduais de São Paulo e as federais São Paulo-Rio, Ponte Rio-Niterói e Rio-Juiz de Fora e deve acompanhar o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ( FGV). Para as cinco concessionárias federais, os reajustes começam a ser homologados a partir de agosto. No caso das estradas estaduais, a tarifa vai ser reajustada em 1.º de julho, pela variação do IGP-M de maio de 1999 a maio de 2000. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 13,2%. O porcentual será definido quando for divulgada a inflação deste mês. Mas a expectativa é de que fique perto dos 14%. O subsecretário de Transportes do Estado de São Paulo, Dílson Suplicy Funaro, diz que o governo paulista não teme que o reajuste leve os caminhoneiros a uma nova paralisação, já que em São Paulo não houve greve.