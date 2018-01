Viaje para o campo durante as festas de fim de ano Os hotéis-fazenda são uma opção para quem pretende desfrutar o clima tranqüilo do campo durante as festas de final de ano. Com uma infra-estrutura voltada para o lazer e o descanso, os hotéis oferecem diárias a partir de R$ 240,00. Os hotéis oferecem aos hóspedes espaços com piscinas aquecidas, sauna seca e a vapor, playground, quadras de tênis, campo de futebol, lago com pedalinhos, cavalos, bicicletas e academia de ginástica. Neste final de ano, os hotéis-fazenda têm uma série de atividades especiais como: escultura de bexigas, oficina de pintura, algodão doce, piquenique, hora do conto, queimada, boliche, perna de pau, pescaria, futebol, caminhada, hidroginástica, vôlei de areia, churrasco, aulas de culinária, brincadeiras, festa caipira, ordenha, passeios a cavalo e charrete, torneio de bocha e bingo. Além das atividades especiais, os hotéis vão preparar um cardápio especial para as ceias de Natal e réveillon, com música ao vivo. Veja abaixo o roteiro com alguns hotéis no Estado de São Paulo que ainda possuem lugares disponíveis para às festas de final de ano. Fazenda Hotel Alvorada ? O hotel possui 150 alqueires de paisagem serrana e clima de montanha entre as serras da Bocaina, Quebra-Cangalha e do Mar, próximo à estância climática de Cunha. Além disso, oferece piscina, quadra de tênis, campo de futebol soçaite, salão de jogos, sala de TV e vídeo com lareira, sauna, butique, capela, trilhas ecológicas e passeios a cavalo. Os visitantes podem escolher entre suítes com TV, frigobar e lareira ou chalés com TV, frigobar, hidromassagem e sauna. Os pacotes de cinco diárias, a partir de 27 de dezembro, custam entre R$ 1.560,00 e R$ 1.920,00. Já os pacotes de seis diárias de 27 de dezembro e de 2 de janeiro custam entre R$ 1.740,00 e R$ 2.214,00. O pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros. Telefones para reserva: 0800-170047 ou (0xx12) 316-5708. Fazenda Capoava ? A Fazenda Capoava é localizada em Itú e tem como atividades: piscina, sauna, cavalos para passeios e trilhas, quadra de tênis, e biblioteca com livros. A fazenda é decorada com uma máquina original de café do século XIX e uma série de objetos e figuras de barro da época dos bandeirantes. Existem quatro opções de pacote para as festas: 3 dias no período do Natal, entre 23 a 26 de dezembro, de R$ 1.500,00 a R$ 1.917,00; 5 dias no Natal, entre os dias 20 a 25 de dezembro ou 21 a 26 de dezembro, de R$ 2.250,00 a R$ 2.876,00. No réveillon, existem pacotes de 5 dias, entre 27 de dezembro a 1 de janeiro ou de 28 de dezembro a 2 de janeiro, que custam de R$ 3.649,00 a R$ 4.691,00, e também pacotes de 6 dias de 27 de dezembro a 2 de janeiro, que custam de R$ 3.955,00 a R$ 5.144,00 (quarto duplo). Telefone: (0xx11) 4023-0903. Grande Hotel Panorama ? Próximo ao centro e ao Balneário de Águas de Lindóia, o Grande Hotel Panorama possui 60 apartamentos e suítes com TV, frigobar e telefone. Para o lazer, oferece salão de jogos, sauna, sala de ginástica e passeios turísticos nas represas com pedalinhos, cavalos e charrete, além de visita ao Balneário com piscinas de água mineral. Neste final de ano, o hotel está preparando uma série de atividades com aulas de dança de salão, forró, street dance, funk e axé, country dance, samba, pagode, e almoço típico italiano. O pacote entre os dias 22 e 26 de dezembro custa R$ 976,00, com pensão completa para o casal. Já no réveillon, o pacote entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro sai por R$ 1.685,00. Telefone para reserva: 0800-118341. Hotel Fazenda Floresta Negra ? Localizado em Monte Verde, no interior de Minas Gerais, o hotel possui uma grande área verde de lazer, além de piscina aquecida, sauna, trilhas ecológicas, cascata natural, quadra de tênis, pista de boliche, barco a remo, salão de jogos, sala de leitura, playground, pesqueiro, pedalinho, mini-golfe e salão de festas. Os chalés são construídos em estilo suíço e possuem frigobar e lareira. No Natal, o hotel oferece ceia e coquetel e no réveillon ceia com música ao vivo. O pacote para cinco dias para o Natal custa R$ 1.017,00, com pensão completa. Já o pacote de sete dias para o casal custa R$ 1.343,00, com pensão completa. No réveillon, o pacote de cinco dias custa R$ 1.430,00 e o de sete dias sai por R$ 1.802,00, para o casal com pensão completa. Telefone para reserva: (0xx11) 5542-4800. Hotel Fazenda Fonte Colina Verde ? O hotel fica na estância turística de São Pedro, no interior de São Paulo, e possui 115 apartamentos com TV, frigobar, antena parabólica, ar condicionado, canais de som e varanda com rede. Na área de lazer, o hotel tem um parque aquático com oito piscinas, toboágua, cascatas, hidromassagem, hidroginástica, sala de massagem, sauna, playground, quadras de tênis, salão de cabeleireiro e estética facial, aeróbica, danças, caminhadas, passeios de trenzinho, cavalgadas, gincanas, brincadeiras, pescarias e karaokê. A programação de Natal e réveillon terá ceia com shows de música ao vivo. O pacote entre os dias 22 e 26 de dezembro sai por R$ 1.320,00 para o casal. O pacote de réveillon entre os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro custa R$ 2.795,00 para o casal. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes. Telefone para reserva: 0800-131009. Hotel Fazenda & Golf Solar das Andorinhas ? Fundado em 1971, este hotel fazenda ainda conserva ruínas da senzala, da capela e da casa grande do Barão de Itatiba, que residia na região por volta de 1747. Localizado no km 121 da rodovia Campinas-Mogi-Mirim, o hotel oferece apartamentos e chalés com TV, ar condicionado, frigobar e telefone. Uma boate com capacidade para 100 pessoas, bar montado com móveis de farmácia e observatório com telescópio, binóculos e sala de projeção são os destaques do local. Para momentos de lazer, campo de golfe, quadras, salão de jogos, pista de cooper, sala de musculação, passeios a cavalo e charrete, horta e cascatas. O pacote de Natal custa R$ 1.555,00, com pensão completa para o casal. O pacote para o réveillon custa R$ 3.388,00, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes. Telefone para contato: (0xx19) 3257-1411. Hotel Fazenda Mazzaropi ? O hotel localizado em Taubaté, interior paulista, é uma boa sugestão para está temporada de festas de final de ano. A programação inclui escultura de bexigas, algodão doce, piquenique, hora do conto, queimada, boliche de loto, perna de pau, telefone sem fio, pular carniça, pescaria, futebol, caminhada, hidroginástica, vôlei de areia, passeio até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aulas de culinária, festa caipira, ordenha, passeios a cavalo e de charrete, torneio de bocha e bingo. Situado em uma fazenda que pertenceu ao ator e cineasta Amácio Mazzaropi, o hotel tem piscinas aquecidas, sauna seca e a vapor, playground, quadras de tênis, campo de futebol, lago com pedalinhos, cavalos, bicicletas e academia de ginástica e passeios ao Museu Mazzaropi. As diárias de Natal saem a partir de R$ 240,00 para o casal. Crianças de 3 a 5 aos pagam R$ 60,00 por dia, com pensão completa. Telefone para reserva: 0800-117877. Hotel Mont Blanc ? Localizado nas montanhas de Campos do Jordão, no interior paulista, o Hotel Mont Blanc possui restaurante com vista para a Pedra do Baú, bar, piscina aquecida e coberta, saunas, quadras de tênis, squash, quadras poliesportivas, sala de ginástica, salão de jogos, massagens, playground, trilha ecológica e salão de cabeleireiro. O pacote entre 23 e 26 de dezembro sai entre R$ 1.380,00 e R$ 2.590,00, com café da manhã incluído. Já o pacote de réveillon varia entre três e cinco noites e custa de R$ 2.876,00 a R$ 4.962,00, com café da manhã. O pagamento pode ser feito em até duas vezes. Reservas: 0800-152151 ou (0xx12) 260-2000.