Vice-chanceler da Alamanha diz que Berlim quer Grécia na zona do euro

Gabriel, o ministro da Economia e líder do centro-esquerdista Partido Social Democrata (SPD, na sigla original), também disse a um jornal local que a zona do euro se tornou mais resiliente nos últimos anos e não pode ser "chantageada".

"A meta do governo alemão, da União Europeia e mesmo do próprio governo em Atenas é manter a Grécia na zona do euro", disse Gabriel em entrevista que será publicada na segunda-feira.

"Não houve e não há outros planos", acrescentou, ressaltando que a zona do euro se tornou bem mais estável nos últimos anos.

"É por isso que não podemos ser chantageados e por isso que esperamos que o governo grego, independentemente de quem for seu líder, cumpra os acordos feitos com a UE", disse, referindo-se às eleições de 25 de janeiro na Grécia e a possíveis mudanças no governo.

(Reportagem de Erik Krischbaum)