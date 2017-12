Vice da Fiesp critica política econômica de Lula A exemplo do que já fizera em relação à política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, o empresário Roberto Nicolau Jeha, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) volta agora suas baterias contra o governo Luiz Inácio Lula da Silva, acusando a dupla Palocci-Meirelles de ter errado na calibragem da política monetária, o que explica, em sua opinião, a recessão e o aumento do desemprego nos primeiros onze meses do PT no poder. "Nós temos de enfrentar a inflação de uma outra maneira, e não apenas fazendo uma brutal recessão, como houve este ano, aumentando a dívida pública e com esta taxa de juros indecente", afirmou Jeha, em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. "No médio e no longo prazos, um crescimento sustentável e uma vitória contra a inflação, só vão se dar com o aumento da oferta, e não com um choque de juros, como tem ocorrido nestes últimos anos, o que tem condenado o País à estagnação econômica." "Barbeiragem" Na opinião do vice da Fiesp, houve "uma barbeiragem" do Banco Central na política monetária. E foi além: "Eu acho que o Banco Central não tinha que ter tanto poder no Brasil." E sobre se a atuação da autoridade monetária não teria detido o surto inflacionário, ele não deixou por menos: "O Banco Central sequer conseguiu manter a meta da inflação. Ele fez uma recessão do tamanho que nós todos estamos assistindo, e assim mesmo não conseguiu manter a meta da inflação." Ele explicou em seguida que não se pode ignorar o fenômeno inflacionário. Mas fez a ressalva: "Não adianta você fazer uma política de inflação salazarista. O Salazar, em Portugal, manteve a inflação zero durante cinqüenta anos e, quando ele foi derrubado do poder, Portugal estava na rabeira de todos os países europeus." Os acertos Jeha reconheceu que, quando Lula assumiu o poder, em janeiro, a situação do País era muito complicada. "Então, eu entendo perfeitamente que, nos primeiros três ou quatro meses, tinha de haver uma política fiscal austera e uma política monetária austera. O governo tinha de mostrar, ao chamado ´mercado´, que não ia fazer calote de dívida, que não iria fazer loucura nenhuma. Isso foi feito." Mas insistiu: "Eu acho que houve um grave erro de calibragem, a partir de abril e maio, quando o Banco Central manteve os juros muito altos; não avaliou o rombo que isso ia causar na produção e no emprego. Então, se houve um mérito, e é indiscutível que houve, é que os números hoje, no Brasil, com relação ao mercado externo, são muito melhores. O risco Brasil caiu, não houve nenhuma explosão inflacionária, recuperou-se a chamada confiança dos mercados, mas o preço que foi pago foi muito alto." Mudança de modelo Para o empresário paulista, em sua reunião de hoje, o Copom pode até baixar mais um pouco a taxa de juros básica (a Selic), mas não acredita que a queda chegue a 2%, como prevêm alguns analistas diante de um novo recuo nos índices inflacionários. "Na verdade, a nossa taxa de juros é um absurdo. Ela é incompatível com a produção. Então, não adianta nós também ficarmos naquela agonia, toda vez que o Copom se reúne. Mesmo que ela baixe 2%, o que eu gostaria, mas não acredito, você vai ficar com uma taxa real aí em volta de 9%, quase 10% ao ano, o que é incompatível com o investimento, é incompatível com a produção?. Segundo Jeha, agora, só nos resta aos brasileiros torcer para que, efetivamente, o modelo de política econômica mude. ?E que a gente possa ter, no fim do ano que vem, uma taxa real de juros não superior a 4% ao ano, que é a taxa decente que vai permitir a volta dos investimentos e a retomada do crescimento sustentável."