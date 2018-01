Vice de Lula quer juros iguais aos dos Estados Unidos O vice-presidente José Alencar voltou a defender nesta terça-feira a retomada do crescimento econômico do País, com investimentos e redução da taxa de juros. "O ideal seria um patamar (de juros) tipo o dos Estados Unidos da América, porque nós não somos piores do que eles", disse Alencar, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde ele recebeu uma comenda. O Banco Central dos EUA decidiu hoje manter em 1% ao ano a taxa de juros básica da economia, a menor em 45 anos. No Brasil, os juros estão em 24,5% ao ano e o mercado aposta numa redução para 23% na reunião do Comitê de Política Monetária, na semana que vem. O vice-presidente ressaltou que, tanto o setor público quanto o privado precisam voltar a investir. "Nós temos que começar a trabalhar. Todo mundo tem de voltar a fazer investimentos", afirmou.