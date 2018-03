Vice-presidente diz que AES tem que pagar O vice-presidente da República, José Alencar, afirmou hoje que a AES, controladora da Eletropaulo, "vai ter que honrar suas dívidas" com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Eu não sei como é no país deles, mas aqui, quando se faz uma dívida a gente tem que pagar", disse ele durante visita ao banco estatal. A AES está inadimplente em US$ 1,2 bilhão, referente ao empréstimo concedido pelo banco para que a multinacional comprasse a distribuidora. "Os contratos têm que ser cumpridos", reforçou Alencar. Ele disse, porém, que este é um problema entre a empresa e o banco e deve ser tratado como tal, sem cunho político ou de problema de relação entre os Estados Unidos, onde está a sede da AES, e o Brasil. Alencar informou que não foi procurado por nenhum representante do governo americano para tratar da questão e "não soube de ninguém (no governo) que tenha sido procurado". "Sempre admiramos os Estados Unidos como país cumpridor de seus deveres e as companhias americanas como empresas com uma postura correta", disse. O assunto AES não era a pauta da visita de Alencar ao banco. ?Mas é claro que sempre que se encontra alguém com relações no setor elétrico há a pergunta sobre a dívida da AES?, afirmou. A empresa tem um prazo de 90 dias, desde o vencimento das parcelas não pagas, para realizar honrar sua dívida ou fazer uma proposta que interesse ao banco. O presidente do BNDES, Carlos Lessa, esteve ao lado de Alencar na entrevista à imprensa mas não quis comentar o assunto. O vice-presidente da República afastou a possibilidade de uma pacote de ajuda às empresas do setor. "O Brasil optou por ser um país capitalista, com economia de mercado. Então as soluções têm que estar dentro deste quadro. A empresa que optou por fazer dívida em moeda estrangeira optou por isso", afirmou. "Imagina se o Estado saísse salvando todas as empresas que estão endividadas? Eu não vejo propósito nisso." Em seguida, Alencar fez críticas à privatização da companhia, que segundo ele foi comemorada por trazer dinheiro externo. "Mas o dinheiro era do BNDES", disse.