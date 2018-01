Vice-presidente do BB lamenta desistência do governo O vice-presidente de Controle e Relações com os Investidores do Banco do Brasil, Ênio Botelho, lamentou hoje a desistência do Tesouro Nacional de vender as ações da instituição pública - última exigência da Bovespa para o ingresso no chamado Novo Mercado de ações. "A venda tinha justamente esse objetivo (de ingresso)", disse ele. Embora decepcionado, Botelho afirmou que desde o início o governo deixara claro que a venda só se concretizaria se atingisse todo o lote e se o preço fosse adequado. "Como não houve demanda para todo o lote e o preço não era o adequado, o Conselho Monetário Nacional entendeu que era melhor não concretizar a oferta", argumentou. De acordo com o vice-presidente, o BB cumpriu todos os demais requisitos para o acesso ao Novo Mercado, tais como a transparência e a prática da governança corporativa. "O BB está preparado para ingressar no Novo Mercado. Só falta mesmo ter o porcentual de 25% de suas ações em bolsa", afirmou. Botelho contou que a atual administração poderia ter assinado um contrato com a Bovespa comprometendo-se a ter, dentro de três anos, o porcentual exigido para o ingresso no chamado Novo Mercado. "Não fizemos isso porque estaríamos assumindo um compromisso para a nova gestão", argumentou. Hoje, o BB só conta com 7,2% de suas ações em bolsa. Para atingir o porcentual exigido, o Tesouro Nacional precisaria vender 17,8% das ações. Segundo ele, o investidor que estava interessado em adquirir ações no banco não terá prejuízo algum com a desistência da instituição de vender os papéis. O investidor, explicou Botelho, simplesmente fez uma reserva. "No caso do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o dinheiro nem chegou a sair da conta vinculada do trabalhador", disse o vice-presidente.