Vice-presidente do Bradesco deixa o cargo

SÃO PAULO - Sergio Clemente, vice-presidente do Bradesco responsável pelo comando do banco de investimentos, deixou hoje a instituição. De acordo com fontes, a saída do executivo teria sido motivada por questões que envolvem a Sete Brasil. O Bradesco era um dos sócios do investimento e também financiador e perdeu quase R$ 2 bilhões no negócio. A assessoria de imprensa confirmou a saída do executivo mas não esclareceu os motivos.

Egresso do BCN, que foi adquirido pelo Bradesco, chegou ao banco em 2000 e era um dos principais executivos do banco. Atualmente também é vice presidente do Conselho de administração da Vale.