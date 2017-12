Vietnã confirma novos casos de gripe do frango O Vietnã confirmou ontem novos casos de gripe do frango em fazendas no sul do Delta do Mekong. Oficiais do centro de saúde animal desinfetaram a fazenda e proibiram o transporte na região por 21 dias, disse o diretor do Escritório de Saúde Animal da província Luu Phuoc Hau. O centro está pedindo aos produtores locais para desinfetar suas granjas toda semana. Não foram reportados casos da doença em humanos na região Segundo Hau, apenas algumas grandes granjas permanecem em Can Tho City depois que a região foi afetada pela doença, mas alguns fazendeiros ainda criam as aves para aumentar sua renda, tornando mais difícil controlar a doença. Durante o surto no começo deste ano, milhares de aves e patos foram sacrificados ou morreram contaminados com o vírus da influenza no Sudeste Asiático.