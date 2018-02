Vietnã obtém acordo com europeus sobre entrada do país na OMC O Vietnã e a Comissão Européia (CE, órgão executivo da UE) anunciaram nesta quinta-feira um acordo bilateral para o ingresso do país asiático na Organização Mundial do Comércio (OMC). O pacto foi definido durante uma reunião entre o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, e o ministro vietnamita de Comércio, Truong Dinh Truyen. Os principais pontos do acordo fechado nesta quinta incluem, do lado vietnamita, alguns compromissos sobre a redução de subsídios que possam distorcer o comércio, assim como a revisão de impostos especiais sobre bebidas alcoólicas e restrições às importações de motocicletas. Após ter fechado acordos bilaterais com todas as partes possíveis na OMC, a entrada vietnamita no órgão está sendo debatida em um grupo de trabalho multilateral na sede da entidade, em Genebra.