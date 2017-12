Vietnamitas visitarão Fiesp para expansão de negócios A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) receberá, na próxima segunda-feira, aproximadamente 100 empresários e políticos do Vietnã. A reunião, marcada para 9h30, tratará de áreas de interesse econômico que os vietnamitas têm no Brasil, como alimentação, agronegócio, borracha, plástico, couro, calçados, têxteis, máquinas, eletrônicos, equipamentos médicos, químicos e construção civil. As exportações do Vietnã somaram no ano passado US$ 31 bilhões, sendo os americanos os principais clientes, seguidos de Japão, China e Austrália. Os vietnamitas exportaram para o Brasil US$ 47,7 milhões e importaram US$ 61,6 milhões. O país com população de 83 milhões de pessoas tem mantido uma média de crescimento em torno de 7% nos últimos cinco anos. No encontro da próxima semana, o diretor do departamento de relações internacionais e comércio exterior da Fiesp, Roberto Giannetti da Fonseca, apresentará uma palestra sobre as oportunidades de negócios no Brasil.