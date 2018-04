Vigilante tem direito à aposentadoria especial Duas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) interferem na concessão de aposentadorias. Uma favorece os vigilantes e vigias e outra prejudica o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que pretenda incluir o período de trabalho no campo no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Na primeira, a Quinta Turma do STJ decidiu que a profissão de vigilante deve ser considerada atividade especial na contagem do tempo de contribuição para fim de aposentadoria. O STJ rejeitou recurso do INSS contra a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª Região, em Porto Alegre, segundo a qual o segurado, caso comprove ter trabalhado em condições perigosas, insalubres ou penosas, terá direito à aposentadoria especial, concedida com tempo mais curto de contribuição (15, 20 ou 25 anos de serviço). Diante dessa decisão, o INSS terá de reconhecer o período em que o segurado Pedro Dutkevis trabalhou como vigilante. Mesmo com a conversão do tempo de serviço em atividade especial para comum, Dutkevis não atinge o tempo necessário para a concessão da aposentadoria, mas prevalece a determinação para que o INSS reconheça o período de trabalho como vigia. "A medida favorece todos aqueles que trabalham como vigilantes e que venham a recorrer à Justiça", diz o advogado especializado em direito previdenciário Wladimir Novaes Martinez. Trabalhador rural Na segunda decisão, o STJ definiu que o período de serviço do trabalhador rural, antes da Lei n.º 8.213, de 25 de julho de 1991, para fim de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição depende da comprovação do recolhimento ao INSS. Conforme Martinez, a decisão prejudica o segurado que pretenda solicitar aposentadoria por tempo de contribuição somando o período de atividade no campo.