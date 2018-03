Vigor do euro e da Bovespa recolocam dólar em queda

O dólar perde fôlego de alta no mercado doméstico e bate consecutivas mínimas. Nesta quarta-feira, 21, às 12h49, a moeda norte-americana à vista era cotada a R$ 1,731 no balcão, com recuo de 0,72% sobre o fechamento desta última terça-feira. Segundo operadores, como previam os analistas, após o ajuste inicial ao anúncio da cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a tendência de queda é retomada e acompanha as avaliações sobre o cenário doméstico de médio e longo prazos e a tendência internacional da moeda norte-americana.

O otimismo em relação ao Brasil reflete-se também na bolsa, que retomou a alta, com influência sobre o câmbio. Às 12h56, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, registrava valorização de 2,4%, a 66.867 pontos. A queda do dólar ante o real acompanha ainda o movimento internacional da moeda. Depois de operar de lado no início do dia, o euro volta a subir fortemente. Esta manhã, a moeda já ultrapassou a marca de US$ 1,50, o que não ocorria desde agosto de 2008. Às 12h40, a cotação era de US$ 1,499.

Em Nova York, as bolsas também acumulam altas nesta quarta-feira. Às 13h00, o índice Dow Jones registra alta de 0,54%; Nasdaq sobe 0,9%; e S&P-500 valoriza 0,72%.

