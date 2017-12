Villalonga é novo diretor do Univision nos EUA Juan Villalonga, o polêmico ex-presidente da espanhola Telefónica, foi nomeado hoje para a comissão executiva de diretores do grupo de mídia norte-americano Univision Communications Inc. Segundo comunicado da empresa, trata-se da quinta maior rede de televisão dos EUA e da líder no país em transmissão em língua espanhola. Com a entrada de Villalonga, o número de membros da comissão sobe para oito. Ele é um "estrategista global com um histórico exemplar de construir negócios bem sucedidos", disse A. Jerrold Perenchio, chairman e executivo-chefe da Univision, no comunicado da empresa. Villalonga presidiu a Telefónica entre 1996 e 2000, período em que a gigante espanhola realizou uma agressiva expansão na América Latina. Na nota da Univision, o novo presidente afirma que "está ansioso para contribuir para o futuro crescimento da Network, Station Group, Galavision e Univision Online".