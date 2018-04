Vinho europeu se prepara para o Novo Mundo As novas regras de etiquetagem para a comercialização das garrafas de vinho da União Européia (UE) adotam o uso obrigatório nos rótulos de referências à marca comercial, grau alcoólico, número de lote, nomes do engarrafador e/ou do exportador. Os vinhos de países fora do bloco deverão seguir as mesmas regras dos vinhos comunitários e conter obrigatoriamente a indicação geográfica. A regulamentação entra em vigor a partir de janeiro de 2003. Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Porto, Tokay, Valpolicella, Rioja. A velha Europa é o berço do vinho, sem dúvida, com uma oferta múltipla, mas de regulamentação complexa. A golpes de proibições, obrigações, proteções, os países produtores europeus, essencialmente os do sul, liderados pela França, produzem vinhos cada vez mais identificados somente pelos verdadeiros "connaisseurs" (entendidos). Chile O vinho francês, por exemplo, ainda considerado o número 1 no mercado internacional, vem perdendo 1% de mercado por ano e não representa mais do que 40% do comércio internacional do setor, contra 50% em 1990. A complexidade européia de vinhos acaba favorecendo a conquista do Velho Continente pelos vinhos do Novo Mundo. Os recentes acordos comerciais fechados com a África do Sul (1999) e o Chile (2002), permitem preços mais acessíveis aos consumidores europeus. O capítulo vinho foi um dos últimos a ser fechado no Acordo Comercial entre Chile e UE. A discussão partia do princípio de que a UE privilegiava a indicação geográfica; enquanto o Chile privilegiava o direito de marca. Para terminar a briga, os chilenos ganharam compensações em outras áreas e um período de carência para adequar suas regras vitinivícolas às européias. O Chile é o quinto maior exportador mundial de vinho atrás da França, Itália, Espanha e Austrália, ficando com 40% da produção para consumo interno. Brasil O Brasil e a UE querem negociar acordos bilaterais para melhorar o fluxo de comércio sem esperar a conclusão da associação interregional, segundo fontes em Bruxelas. Um dos objetivos brasileiros é fechar um acordo de equivalência na área sanitária e fitossanitária, para reduzir dificuldades não-tarifárias que afetem exportações agrícolas. Já a prioridade européia, além da pesca para facilitar o acesso de barcos pesqueiros em águas territoriais brasileiras, é a proteção de indicação geográfica para vinhos e bebidas destiladas. O Brasil também tem interesse na negociação de vinhos, apenas "guarda esta carta na manga", revelam fontes em Bruxelas. No total, as vendas de vinhos no Brasil aumentaram 6% nos últimos anos. Com 500 mil caixas vendidas por ano, a marca Almadén é líder de mercado com 6,7% de participação, seguida pela Marcus James, com 4,7%; e pelas Miolo e Chateau Duvalier, ambas com 3,6%, segundo dados ACNielsen. A Miolo exporta cerca de 10% da produção para países como Bélgica, Japão, Inglaterra e Dinamarca, mas o produto entra na Europa com tarifas não privilegiadas. Argentina Até o momento, as discussões com a União Européia pouco avançaram. A Argentina demonstra ter mais interesse no compromisso e recentemente propôs aos outros membros do Mercosul uma espécie de acordo-padrão para vinhos e destilados. A Argentina hoje vende 23% da produção à Inglaterra, 30% aos Estados Unidos, e procura superar os entraves da crise econômica ao buscar oportunidades no mercado brasileiro. O Brasil assumiu, neste primeiro semestre, o terceiro lugar entre os maiores consumidores do vinho argentino. Em 2001, as exportações do produto argentino bateram recorde, ao somar US$ 148,4 milhões, em torno de 15% da receita total do setor. Estão ativas hoje na Argentina 800 vinícolas, a maioria na região de Mendoza. Entretanto, a realidade das exportações do vinho argentino é amarga. Falta de financiamento, impossibilidade de envio de dólares ao exterior para a promoção de produtos e a obrigação de pagamento antecipado de impostos para a exportação, colaboram para que o setor divulgue uma baixa em torno de 20% sobre os números de exportação do ano passado. Concorrentes Para combater os novos concorrentes, os 15 países-membros impuseram uma nova disciplina ao setor vitivinícola com objetivo de harmonizar o mercado europeu. Aprovada desde maio, com vigência a partir de janeiro, certas indicações passam a ser obrigatórias como a denominação do produto, seu volume, o teor alcoólico, os nomes do engarrafador, do exportador ou do importador. A UE regulamenta ainda os dados facultativos a serem incluídos nos rótulos das garrafas de vinho. Limita aos que identificam a área geográfica de origem as referências como o ano da colheita, a variedade, os prêmios e medalhas, os métodos de produção, as expressões tradicionais, os nomes das vinhas e os locais de engarrafamento. O novo regulamento reserva igualmente o uso de determinadas menções tradicionais a certos tipos de vinhos, como as ligadas à origem geográfica do produto, caso, por exemplo, das expressões "ruby", "tawny" e "vintage" para os vinhos do Porto. Continua a estar protegido no novo regulamento de rotulagem das garrafas de vinho o uso das expressões tradicionais comunitárias, abrangendo em particular as referências na língua de origem (o que exclui as traduções). Este nono e último regulamento para etiquetagem de garrafas de vinho surge na seqüência da nova Organização Comum do Mercado Vitivinícola, criada em 1999, para o espaço comunitário.